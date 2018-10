Ibope/MG: Zema tem 67% dos votos válidos e Anastasia, 33%

23/10/2018 | 19:39



O candidato do Novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, aparece liderando o segundo turno com 67% dos votos válidos, conforme pesquisa Ibope, divulgada nesta terça-feira, 23. Seu adversário, Antonio Anastasia (PSDB), tem 33%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo.

Considerando os votos totais, Zema tem 57% e Anastasia figura com 28%. Brancos e nulos somam 10% e não sabe, 5%.

Foram ouvidos 1.512 eleitores em 91 municípios entre 20 e 23 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O registro no TRE-MG é 01512/2018 e no TSE, 04412/2018.