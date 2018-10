Parque São Vicente segue alvo de assaltantes em Mauá

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



24/10/2018 | 07:00



Onda de assaltos no Parque São Vicente, em Mauá, segue tirando o sono da vizinhança. O problema já havia sido denunciado ao Diário em julho, no entanto, continua sem solução. O estudante Kewin Souza, 16 anos, assistiu da janela de casa a tentativa de assalto ao avô, no sábado, na Rua Altino Arantes Marques. “Corremos na garagem e a mulher fugiu sem conseguir levar a carteira."

Na Rua Jorge Tibiriçá, o autônomo Rafael Benâncio, 30, investe em cerca elétrica e câmeras desde assalto em que a família ficou refém dos criminosos, há quatro anos. “Aqui está complicado. Vi, no começo do mês, levarem o celular de uma menina do outro lado da rua”. disse.

Delegado do 1º DP (Centro), responsável pela área, Georges Amauri Lopes enfatizou a importância do registro da ocorrência. “Se a pessoa não faz o boletim, não tem como realizar a investigação”, falou.

A Prefeitura destacou que a GCM (Guarda Civil Municipal) reforçará o trabalho na área.