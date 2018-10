Rapper canadense morre ao gravar videoclipe

23/10/2018 | 19:28



O cantor Jon McMurray, de 34 anos, morreu após saltar de paraquedas, no último sábado, no Canadá, enquanto gravava um videoclipe. Conhecido pelo grande público, treinou intensivamente por meses, mas não conseguiu evitar a tragédia.

De acordo com seu empresário, o avião responsável pelo salto entrou em espiral descendente, sem que o piloto pudesse corrigir a trajetória. Ele gravaria na asa do avião e pularia logo em seguida. "Jon segurou a asa até que fosse tarde demais, e no momento em que ele soltou, não teve tempo de abrir o paraquedas".

O piloto corrigiu o plano de voo e conseguiu pousar minutos depois em British Columbia, província canadense.

Jon James

McMurray ficou conhecido na indústria fonográfica como Jon James. Ele era esquiador profissional e tornou-se cantor após sofrer sucessivas lesões no esporte. O então atleta migrou para a área que lhe despertava paixão: a música. Trilhou um caminho pelo rap e colecionou fãs ao redor do mundo. Seus seguidores lamentaram o ocorrido nos comentários de sua última foto postada no Instagram. A conta reúne vídeos do cantor praticando paraquedismo antes do acidente.

Jon era casado há dois anos com a modelo da Playboy, Kali James. Ao "The Sun", a coelhinha disse que o marido era super tranquilo, que não julgava ninguém. Segundo ela, "as pessoas o amavam e gravitavam em sua direção". Amigos e familiares do cantor estão devastados. Kali lamentou o ocorrido em suas redes sociais e publicou alguns momentos vividos do casal.:

Clique aqui

Uma página foi criada na internet para ajudar a celebrar a vida e preservar sua memória. Na descrição do cantor, amigos disseram que Jon era uma pessoa incrivelmente apaixonada e que estava sempre sorrindo. A publicação diz ainda que "ele preencheu todos ao seu redor com positividade e nunca falou mal sobre outra pessoa".

O valor arrecadado pelos fãs na página será utilizado para lançar todo o conteúdo de vídeo e música produzido por Jon James. De acordo com o portal, o objetivo é que o mundo veja, ouça, espalhe e desfrute a arte de James. O cantor teria centenas de cópias e um número incerto de álbuns que gravou e deixou à disposição para lançamento, em caso de morte. James inclusive planejava utilizar todo o conteúdo produzido para uma série na Netflix. O objetivo do site é arrecadar 2 milhões de dólares. Até a publicação desta matéria, apenas 20 doadores haviam contribuído com o valor de 1,4 mil dólares.