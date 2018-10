Manchester City bate Shakhtar e vira líder do Grupo F da Liga dos Campeões

23/10/2018 | 18:42



Com tranquilidade, o Manchester City conseguiu a sua segunda vitória fora de casa na Liga dos Campeões, nesta terça-feira. O City venceu o Shakhtar Donetsk por 3 a 0 em partida válida pela terceira Rodada da fase de grupos. David Silva, Bernardo Silva e Laporte marcaram os gols do triunfo da equipe de Josep Guardiola.

Com o resultado, o Manchester City chega a seis pontos, assume a liderança do Grupo F e está a um passo importante para se classificar para as oitavas de final. Já o Shakhtar Donetsk conta com dois pontos e ocupa a terceira posição da chave. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 7 de novembro, pela quarta rodada do Grupo F, no Etihad Stadium, em Manchester.

O meia espanhol David Silva foi o maior destaque da partida desta terça. Além de fazer um gol, acertou uma bola na trave e participou das principais jogadas ofensivas da equipe inglesa, que teve Gabriel Jesus sem balançar as redes - ele foi substituído somente nos minutos finais da partida.

O primeiro gol dos ingleses saiu aos 29 minutos de jogo. A bola sobrou na esquerda para David Silva encher o pé de canhota, da entrada da área, e abrir o placar. Seis minutos depois, após cobrança de escanteio, Laporte escorou de cabeça, sem qualquer marcação na área, e anotou o segundo dos visitantes.

No segundo tempo, o português Bernardo Silva marcou o terceiro gol logo após entrar em campo. Aos 26 minutos, ele disparou pelo meio, explorando as fragilidades da defesa ucraniana, entrou na área e bateu forte. A bola acertou o pé da trave esquerda do goleiro e morreu no fundo das redes.

Em outra partida do Grupo F, o Lyon empatou com o Hoffenheim por 3 a 3, nesta terça. Em um jogo de duas viradas, Traore, Ndmbele e Depay marcaram para os franceses. Kramaric balançou as redes duas vezes e o brasileiro Joelinton também marcou para os alemães.

Desta maneira, o Lyon está na 2ª posição com cinco pontos, enquanto o Hoffenheim conta com dois pontos e segue na quarta e última colocação da chave. As duas equipes também vão se enfrentar novamente no dia 7 de novembro, com mando de campo invertido, em partida válida pela quarta rodada.