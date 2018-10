UFABC aprova cotas para pessoas transgêneras

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



23/10/2018 | 18:19



O Conselho Universitário da UFABC (Universidade Federal do ABC) aprovou, na tarde desta terça-feira (23), a política de reserva de vagas de ingresso na graduação para pessoas transgêneras.

Serão reservadas 1,5% do total de vagas para o próximo edital, o correspondente a 32 postos dos 2.008 que serão abertos para o ano letivo de 2019.

A instituição de Ensino Superior é a primeira do País a adotar a medida via SiSU (Sistema de Seleção Unificada), que utiliza o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) como processo seletivo, na graduação.

No Brasil, outras duas universidades possuem reserva de vagas para pessoas transgêneras na graduação, a UEB (Universidade Estadual da Bahia) e a UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia).