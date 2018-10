Hugo Moura fala de Deborah Secco e brinca: - A gente já abriu a relação faz muito tempo

23/10/2018 | 18:11



Hugo Moura abriu o jogo sobre seu relacionamento com Deborah Secco! Mas calma, foi apenas uma brincadeira proposta pelo humorista Maurício Meirelles durante seu quadro no Video Show dessa terça-feira, dia 23. No programa, o comediante polemizava sobre diversos aspectos da vida do ator.

Ao citar a atriz, Hugo entrou na brincadeira:

- Eu não queria mais ser tratado como um casal. A gente já abriu a relação faz muito tempo.

Prosseguindo na entrevista, Meirelles perguntou se eles já estariam se separando, e Hugo continuou, em tom propositalmente sério, mesmo não passando de uma brincadeira.

- Exatamente. A gente vai se separar, vai continuar a se pegar, mas é só pra terminar com isso de Hugo e Deborah, Deborah e Hugo.

Quando perguntado sobre trabalhar com a esposa em Segundo Sol, Hugo brincou:

- É chato, às vezes eu quero brigar com ela em cena e brigo em casa, às vezes eu quero brigar em casa e brigo na novela.