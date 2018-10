Maisa Silva conhece Valentina Muniz

23/10/2018 | 18:11



Famosa desde criança, Maisa Silva foi ganhando o público com sua espontaneidade e seu jeitinho engraçado todas as vezes que ia no palco do Raul Gil e do Silvio Santos. Com Valentina Muniz não foi diferente! A filha do comediante Ceará e de Mirella Santos, herdou o senso de humor do pai, juntou com sua própria espontaneidade e agora faz o maior sucesso nas redes sociais com seus vídeos para lá de engraçados e fofos!

O encontro de Maisa com a mini Maisa, ou melhor, Valentina, aconteceu! E a ex-apresentadora do Bom Dia & Cia, que era sempre muito sincera quando criança, levou o troco da filha de Mirella. No Twitter, a atriz publicou a foto ao lado da menina de quatro anos de idade, e revelou que a pequena não sabia quem ela era. Ela descreveu o diálogo:

Valentina, você conhece a Maisa?

Não.

HAHAHAHAHA gente, eu sou muito fã dela desde o vídeo dela mandando a boneca calar a boca.