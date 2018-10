Em meio à briga do irmão com Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso faz post: Só o amor salva...

23/10/2018 | 18:11



Saiu mais um capítulo da briga entre Giovanna Ewbank e Thiago Gagliasso na tarde desta terça-feira, dia 23.

Enquanto uns trocam farpas, outros só querem paz! Esse é o caso de Bruno Gagliasso, que não deve estar muito feliz com a briga da esposa com o irmão. No Instagram, o ator postou uma foto de um olho cheio de lágrimas com a palavra love, que quer dizer amor, escrita logo abaixo. Na legenda, Bruno disse:

Só o amor salva... O AMOR.

Nos comentários, os fãs entenderam que a mensagem era para família. Uma seguidora comentou:

Tem o meu respeito! Família briga mesmo, e daí? A sua não é diferente por ser artista! Mas sei que você é do bem! E abraça várias causas sociais!