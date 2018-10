Na reta final da gravidez, Sabrina Sato brinca: - Não tem como a minha bebê ser muito normal!

23/10/2018 | 18:11



No último final de semana, Sabrina Sato realizou uma festona para celebrar o chá de bebê que marca sua primeira gravidez! A apresentadora em breve dará à luz Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle, e convidou diversos amigos para comemorar muito durante um evento. E, claro, tudo foi registrado em seu canal do YouTube!

No registro, a mamãe de primeira viagem mostra os preparativos para o grande dia, desde o momento da maquiagem até a escolha do look - que foi escolhido em Paris, na França, e dependeu do clima de São Paulo. Quando estava sendo maquiada, Sabrina brincou ao definir a festa como nem um pouco tradicional, o que combina com ela:

- Na verdade eu não sou uma mãe muito tradicional, né? Eu sou mais original do que tradicional. Então não tem como a minha bebê ser muito normal também, brincou.

Depois, fez um trocadilho para explicar mais sobre o evento:

- O meu chá de bebê vai ser um chá de beber! A única que não bebe é a mãe, que tá prenha! Eu não bebi uma gota de álcool na gravidez toda. Fui super corretinha na gravidez, super saudável, mas deu vontade, viu?

Há até um depoimento fofo de Dona Kika, mãe de Sabrina, que disse que a filha está mais do que feliz nesta fase de sua vida:

- Ela sabe trocar fralda, com certeza! Ela sempre cuidou dos sobrinhos, dos priminhos. Eu nunca vi a Sabrina tão bem como ela tá agora. Apartamento novo, criança, bebê... eu acho que ela tá muito feliz porque veio sem ela esperar, então ela tá nas nuvens.