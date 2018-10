Melo e Kubot estreiam com vitória no Torneio de Viena

23/10/2018 | 17:44



O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam com vitória no Torneio de Viena, na Áustria, nesta terça-feira. Embalados nesta reta final da temporada, a dupla cabeça de chave número dois da competição austríaca derrotou o ucraniano Denys Molchanov e o eslovaco Igor Zelenay por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 10/5, em 1h29min.

Foi a nona vitória consecutiva da dupla no circuito. Melo e Kubot vêm de dois títulos consecutivos, conquistados em Pequim e Xangai, no penúltimo torneio de nível Masters 1000 do ano. Eles já garantiram vaga no ATP Finals, o torneio que encerra a temporada em Londres ao reunir as oito melhores duplas de 2018.

Nesta terça, brasileiro e polonês sofreram com o saque da dupla rival, que saiu do qualifying. Sofreram uma quebra de serviço nas duas primeiras parciais e precisaram buscar a virada para levar o duelo para o match tie-break, quando foram soberanos.

Com a vitória, Melo e Kubot avançaram às quartas de final. Mas só voltarão a jogar na quinta-feira, uma vez que seus próximos rivais vão sair do confronto Roman Jebavy/Philipp Kohlschreiber e Nikola Mektic/Rajeev Ram, que está marcado somente para quarta-feira.

Melo é o único representante do Brasil na competição porque Bruno Soares, e seu parceiro, o escocês Jamie Murray, foram eliminados logo na estreia, na segunda-feira.

SIMPLES - Na outra chave da competição austríaca, de nível ATP 500, os favoritos não decepcionaram. A começar Dominic Thiem, cabeça de chave número 1 e principal aposta da torcida local. Ele derrotou o belga Ruben Bemelmans por 7/5 e 7/6 (7/5). Na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, seu próximo adversário será o norte-americano Sam Querrey, que bateu o francês Jo-Wilfried Tsonga, que está voltando de lesão, por 6/3, 3/6 e 6/3.

Outros cabeças de chave também venceram na estreia: o norte-americano John Isner (4º), o japonês Kei Nishikori (5º) e o italiano Fabio Fognini (7º). Isner superou o britânico Cameron Norrie por 6/7 (1/7) e 6/4, enquanto Nishikori derrotou americano Frances Tiafoe por 7/6 (7/3), 5/7 e 6/2. E Fognini despachou o bósnio Damir Dzumhur por 6/4 e 6/3.

Em outros resultados do dia, o espanhol Fernando Verdasco ganhou do francês Pierre-Hugues Herbert por 6/7 (6/8), 6/3 e 6/4, enquanto o tenista francês Lucas Pouille bateu o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/4, 6/7 (5/7) e 6/4.