Nasa divulga foto de iceberg plano e retangular na Antártica

23/10/2018 | 16:39



A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) compartilhou nas redes sociais a fotografia de um iceberg plano e retangular, com superfície lisa e bordas retas, semelhante a uma tábua. O registro foi realizado quando o item flutuava na Península Antártica e foi divulgado na quarta-feira, 17.

Nas redes sociais, a imagem chamou a atenção de usuários, que comentaram sobre alienígenas e teorias de que a Terra é plana. Cientista da Nasa, Kelly Brunt explicou a situação à revista LiveScience: "Nós temos dois tipos de icebergs: nós temos o tipo que todos têm na mente, como o que afundou o Titanic, que parecem com prismas ou triângulos na superfície (...). E nós temos o que chamamos de icebergs tabulares."

Segundo ela, um iceberg desse tipo passa por um processo semelhante ao crescimento de uma unha, que quebra quando fica muito longa. Na parte submersa, o item gelo tem um formato semelhante ao da parte visível, que representa 10% do total da massa. "O que faz desse um pouco fora do usual é que parece um pouco com um quadrado", diz.

A cientista afirmou, ainda, que é difícil estimar o tamanho do item fotografado, mas que, pela imagem, acredita que tenha cerca de 1,5 quilômetro. Segundo Brunt, em geral, pela regularidade do formato, o iceberg deve ter se desprendido há pouco tempo e, por isso, ainda não sofreu alterações por causa de ondas e do vento.