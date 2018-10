Fã de Fátima Bernardes publica desabafo sobre divórcio dela com William Bonner

23/10/2018 | 16:36



Rafael Magalhães, fã da Fátima Bernardes, publicou na segunda-feira, 22, uma carta aberta à apresentadora no perfil Precisava Escrever, do Instagram. No texto, ele afirma ter sentido um aperto no peito com o fim do casamento dela com William Bonner.

"Sou um dos que ficaram um tanto assustados quando veio a notícia da sua separação. Não era algo que eu esperava", desabafou. No entanto, o admirador confessou estar feliz com a forma "madura e respeitosa" que o ex-casal conduziu a situação.

"Vocês nos mostraram que grandes histórias também chegam ao fim, e que um novo amor pode estar nos esperando em um futuro próximo", escreveu.

O rapaz expôs que está feliz com o matrimônio de Bonner - com Natasha Dantas - e o namoro de Fátima com o político Túlio Gadêlha. "Obrigado por nos fazer continuar acreditando no amor, mesmo que ele se apague e floresça mais a frente, em um novo sorriso", agradeceu.

Fátima respondeu: "obrigada pela mensagem, pelo carinho. Fiquei realmente emocionada. Um beijo".

William e a ex-esposa ficaram casados entre 1990 e 2016 e tiveram os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, de 21 anos. Leia o texto na íntegra: