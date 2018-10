BNDES informa que leilão da Amazonas Energia foi adiado para 27 de novembro

23/10/2018 | 16:33



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 23, que o leilão da Amazonas Energia, que seria realizado na próxima quinta-feira, 25, será adiado para 27 de novembro. A data para entrega de propostas de investidores interessados na compra da empresa, marcada para esta terça-feira, 23, será adiada para 21 de novembro.

O motivo, segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), é a necessidade de se concluir as negociações de uma dívida da Eletrobras com a Petrobras, estimada em cerca de R$ 15 bilhões, que diz respeito à compra de combustíveis para termelétricas do Estado.

Os termos da repactuação caíram com a rejeição, pelo Senado, do projeto de lei que tratava da Amazonas Energia e resolvia pendências da empresa.

Agora, o governo e as empresas vão trabalhar para encontrar uma solução para esse acordo que não precise ser feita por meio de uma lei. Será preciso encontrar uma nova garantia para a dívida e consultar ambas as empresas. Sem essa renegociação concluída, não haveria interessados na compra da empresa e o leilão desta semana daria vazio.

A Eletrobras também divulgou comunicado sobre o adiamento do leilão. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal esclarece que o pedido de adiamento foi feito pela Eletrobras, em 22 de outubro de 2018, ao Ministério de Minas e Energia, para que a Eletrobras e Amazonas Energia possam ultimar as tratativas de negociação das garantias com fornecedores de combustíveis.