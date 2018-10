Andreense Edson Cordeiro faz show de novo disco em São Paulo

Vanessa Soares



24/10/2018 | 07:31



O cantor andreense Edson Cordeiro chega amanhã ao palco do Theatro Net (Rua Olimpíadas, 360), na Capital, a partir das 21h, para show de lançamento de seu 13º álbum, Bem na Foto.

Comemorando 30 anos de carreira, o novo trabalho, produzido por Franco Júnior, possui dez faixas inéditas, entre elas Voz e Violão, composição própria de Cordeiro em parceria com o cantor e compositor Danilo Audi. “Quando pensei em fazer um trabalho só de músicas inéditas, chamei o amigo e produtor cultural Fernando Tubarão para fazer parte desta ‘caça ao tesouro’. Fernando me apresentou compositores como Luiz Gabriel Lopes, Rômulo Fróes, Heloá Holanda, entre outros tão fantásticos quanto”, conta.

O disco, que denota em suas canções a versatilidade do artista, é todo cantado em português. E, no show, o público poderá ouvir e se familiarizar com canções como Para o Brasil, Tudo no Meu Pé, A Estrada e o Salto, É o Que Não É, entre outras.

Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 120 e estão à venda na bilheteria do teatro, das 10h às 22h, ou pelo site www.theatronetsaopaulo.com.br.