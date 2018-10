Além do Dancing Brasil, Xuxa irá apresentar outro reality show na Record

23/10/2018 | 16:10



Xuxa atualmente apresenta o Dancing Brasil, reality show de dança na TV Record que promete ter ainda mais edições, mas a emissora já tem planos a mais para a loira, em 2019. Segundo informações do Zapping, ela deve comandar outro programa por lá, originalmente israelense, e que foi adaptado nos Estados Unidos.

Chamado The Four: Battle for Stardom ele atualmente é apresentado pela cantora Fergie. A atração consiste em mostrar uma competição de cantores que desafiam outros calouros para conseguir o prêmio final.

A ideia é que a atração entre na grade da emissora a partir de fevereiro de 2019.

O ESTRELANDO entrou em contato com a assessoria, que informou o seguinte:

Ainda não divulgamos/oficializamos a grade de 2019.