Alunos do Ensino Médio exigem documento de S.Caetano garantindo manutenção das escolas

23/10/2018 | 15:47



Os alunos do Ensino Médio da rede municipal de São Caetano planejam, a partir das 16h30, realizar uma manifestação durante a sessão da Câmara desta terça-feira. O objetivo é fazer com que a Administração faça um documento que assegure que o último nível da Educação Básica da Emefm (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio) Arquiteto Oscar Niemeyer, EME (Escola Municipal de Ensino) Alcina Dantas Feijão e EME Vicente Bastos siga sob o custeio do Paço.

Ontem pela manhã os estudantes já realizaram manifestações nas escolas contra uma possível mudança no Ensino Médio da cidade. O principal receio dos jovens, familiares e até profissionais da rede é o encerramento do nível de ensino municipal nos próximos anos.

Os alunos discordam de proposta apresentada pela secretária de Educação, Janice Paulino Cesar, sobre possível parceria junto à USCS (Universidade Municipal de São Caetano). A instituição de Ensino Superior ficaria responsável pela gestão das unidades de Ensino Médio a partir do próximo ano. Com a criação de Colégio Universitário, a USCS concentraria os estudantes das três instituições municipais no campus Conceição (Rua Conceição, 321).

A Prefeitura, por sua vez, descartou ainda na tarde de ontem encerrar o atendimento municipal de Ensino Médio. Conforme a Administração, as escolas continuarão com as aulas em 2019. A Prefeitura de São Caetano confirmou que chegou a realizar estudos de viabilidades técnica e financeira para participar do projeto da USCS de forma conveniada, no entanto, concluiu que não participará da ação, que previa a criação de vagas gratuitas para os atuais e futuros alunos do Ensino Médio da cidade. “Tal projeto ainda será enviado à Câmara para apreciação e votação”, observou em comunicado. (Com informações de Bia Moço)