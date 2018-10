Mostra ‘Bambas’ será inaugurada no MIS

Miriam Gimenes



24/10/2018



O fotógrafo Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis, um bairro pobre da Capital. Cresceu, segundo ele, dentro de uma ‘família preta, em uma casa de bambas, onde se tocava samba com muito respeito’. Foi inspirado em suas raízes que saiu pelas ruas buscando imagens que reúne na mostra Bambas, que será inaugurada amanhã, às 19h, no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo.

A exposição, que faz parte do programa Nova Fotografia 2018 e ficará em cartaz até dia 9 de dezembro, tem 18 imagens que abordam a representação do negro no Brasil, e retratam seu cotidiano, seus amigos e parentes, e a relação deles com a metrópole paulistana. “Há mais ou menos três anos comecei a me interessar pelo meu passado e pelas pessoas pretas e, assim, meio que sem querer, comecei a fotografar os ‘bambas’ – pretos da rua e da minha família. Estudava alguma situações na minha cabeça poses e jeitos, algo que nos representasse, sem perder o fio natural de ser e de sentir. Fotografei meu primo, um menino preto, cheio de vontade da vida, minha tia cansada sentada no sofá. Algumas festas que eu frequentava se tornaram um laboratório de observação. E assim começou uma pequena descoberta: o processo já estava ao meu redor, fotografei o que me cercava”, lembra o profissional.

Ao passear pelas imagens, o visitante poderá notar o olhar da criança simples, mas de personalidade forte; o semblante da mulher negra cansada de uma vida de luta; os jovens cheios de garra mostrando suas posses com orgulho, entre outras situações.