Déficit do Corinthians aumenta em 2018 e clube deve mais de meio bilhão de reais

23/10/2018 | 15:16



O Corinthians divulgou nesta terça-feira seu balanço financeiro de agosto, em que apresentou um déficit de R$ 21 milhões nesta temporada e R$ 504 milhões no total. Houve um aumento de 22% no déficit em comparação a julho, quando o número era de R$ 17,3 milhões.

Apesar dos números, o clube acredita que conseguirá fechar o ano no azul, pois ainda receberá R$ 20 milhões da premiação da Copa do Brasil e outras receitas vindas de patrocínios pontuais.

Um dos motivos alegados pela diretoria para o aumento da dívida é pela contratação de jogadores neste período, casos do chileno Araos, do volante Douglas e de alguns garotos para as categorias de base.

O Corinthians fez questão também de divulgar uma nota explicando que os resultados são considerados como positivos. O clube lembrou que o déficit de agosto é 40% menor que o de agosto do ano passado e que as despesas caíram 39%.

Dentre as receitas com o futebol, a maior continua sendo os direitos de transmissão de TV, que renderam R$ 132,5 milhões na temporada. Quanto às despesas, a folha salarial custou R$ 121,3 milhões.

Em agosto, o futebol do clube teve superávit de R$ 3,9 milhões e o que fez a dívida aumentar foi o clube social e os esportes amadores que, juntos, causaram um déficit de R$ 25,1 milhões.