'Parceiro na vida e na arte', diz Nivea Stelmann sobre o ex-marido Mario Frias

23/10/2018 | 14:27



A atriz Nivea Stelmann postou no Instagram, na segunda-feira, 22, uma selfie em que aparece abraçada com Mario Frias durante as gravações da próxima novela da Globo, Verão 90. Eles foram casados entre 2003 e 2005.

"Ah, que bacana! Parceiro na vida e na arte. Feliz de estar fazendo novela com Mario Frias, meu amigo e pai do menino mais lindo do mundo", escreveu Nivea, fazendo menção ao filho Miguel Stelmann, fruto da união com o ex-marido.

O ator publicou a mesma imagem em seu perfil na rede social e agradeceu ao diretor artístico Jorge Fernando pela oportunidade de contracenar com a ex. Além disso, ele demonstrou carinho e reconhecimento ao revê-la. "Nivea é a mãe do meu filho e minha amiga", afirmou.

A atriz mora nos Estados Unidos com o filho Miguel, 14, e a pequena Bruna, de 4 anos, fruto do seu atual casamento com o empresário Marcus Rocha.