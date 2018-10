Aneel recomenda ao MME cassar concessão de linha de transmissão da Eletronorte

23/10/2018 | 14:25



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 23, recomendação ao Ministério de Minas e Energia (MME) para que casse o contrato de concessão de linhas de transmissão da Eletronorte.

O processo diz respeito a um lote de linhas de transmissão no Acre de 657 quilômetros, que foram leiloadas em 2013 e deveriam ter sido entregues em janeiro de 2017. As linhas atenderiam a região central e oeste do Estado

Sem as linhas, é preciso acionar termelétricas que abastecem a região e que possuem custo anual de R$ 172 milhões. A Aneel vai avaliar a possibilidade de incluir as linhas em um novo leilão de transmissão no futuro.

Nos processos de caducidade de concessão, a instrução é feita pela Aneel, mas a decisão final cabe ao Ministério de Minas e Energia. O MME costuma seguir a recomendação da agência reguladora.