Os mais fascinantes pontos turísticos de Tóquio, sede das Olimpíadas 2021

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



26/07/2021 | 07:56



O viajante que sonha em conhecer o Japão não pode deixar de passar alguns dias na cidade de Tóquio, onde está sendo realizada as Olimpíadas 2021. A capital da Terra do Sol Nascente conta com uma série de atrações incríveis, que variam desde cenários naturais espetaculares até o famoso bairro de Akihabara, o local perfeito para quem gosta de tecnologia.

Tóquio e as Olimpíadas 2021

Sede das Olimpíadas 2021, Tóquio está com as fronteiras fechadas para brasileiros neste momento, mas atraindo olhares de todo o mundo por conta das competições esportivas.

Para quem visita a capital do Japão, há muitas atrações a serem exploradas, como cruzamentos movimentados, torres e parques. Nos arredores também há uma série de destinos que merecem a visita, a exemplo do espetacular Monte Fuji.

Clique neste link para comprar chip viagem internacional Japão. Use o cupom rotadeferias na Viaje Conectado para ganhar até 10% de desconto e acessar a internet do mundo inteiro.

Quando ir a Tóquio

Quem está acompanhando os Jogos Olímpicos pode notar que é verão neste momento em Tóquio e a temperatura está agradável, girando entre 20º e 28º. De maio a agosto, é um bom período para visitar a capital do Japão, uma vez que não chove muito. No fim do ano, o frio chega e, em alguns dias, os termômetros ficam abaixo de zero.

Para quem deseja ver a sakura, quando as flores das cerejeiras pintam o país de branco e rosa, o mês ideal é abril.

Pontos turísticos de Tóquio

Na galeria, confira alguns dos principais pontos turísticos de Tóquio, palco das Olimpíadas 2021.

PLANEJE SUA VIAGEM PARA TÓQUIO

Na hora de planejar a viagem para o Japão, onde estão sendo realizados os Jogos Olímpicos, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras, ainda mais em um destino diferente, como Tóquio. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência no país-sede das Olimpíadas 2021.