China inaugura a maior ponte marítima do mundo

23/10/2018 | 13:53



A China inaugurou nesta terça-feira, 23, a maior ponte marítima do mundo, ligando Hong Kong ao continente, uma façanha de engenharia de grande importância econômica e política.

O presidente chinês, Xi Jinping, assistiu à cerimônia na cidade de Zhuhai para cortar a fita da ponte, de 55 quilômetros e que une as regiões semi-autônomas de Hong Kong e Macau.

A estrutura de US$ 20 bilhões levou quase uma década para ser construída e inclui um túnel abaixo do mar, que permite a passagem de barcos através do delta do Rio das Pérolas, o coração do crucial setor de manufatura chinês.

A inauguração reduz o tempo de viagem de várias horas para somente 30 minutos. Forma também um vínculo físico entre a China continental e o centro financeiro asiático, cujo controle foi entregue pelos britânicos aos chineses em 1997. Fonte: Associated Press