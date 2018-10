FPF sorteia grupos do Paulistão de 2019 e oficializa o VAR a partir do mata-mata

23/10/2018 | 13:33



A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou nesta terça-feira o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2019. O Conselho Técnico da entidade também oficializou o uso de VAR (árbitro de vídeo) a partir das quartas de final da competição.

Os cabeças de chave são Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. As equipes de um grupo enfrentam times das outras chaves. Os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata. Os dois últimos colocados no geral serão rebaixados para a Série A-2.

Atual bicampeão estadual, o Corinthians caiu no Grupo C, que também conta com Mirassol, Ferroviária e Bragantino. Já o Palmeiras, vice-campeão na polêmica decisão deste ano, está no Grupo B, que terá também Guarani, São Bento e Novorizontino.

O uso da arbitragem de vídeo a partir das quartas de final do Paulistão de 2019 já havia sido anunciada pelo presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, no fim de agosto, no mesmo dia em que o dirigente foi reeleito para mais um mandato à frente da entidade.

Naquela ocasião, o dirigente revelou que os custos para utilização deste recurso serão bancados inteiramente pela entidade estadual, que incluiu a implantação do VAR como uma das promessas do item "desenvolvimento e capacitação" do plano de gestão apresentado para este próximo período de gestão de Carneiro Bastos, que vai até 2022.

O Paulistão de 2019 começará em 20 de janeiro e o confronto de volta da decisão ocorrerá em 21 de abril. O formato da competição é o mesmo da última temporada, com os 16 clubes divididos em quatro grupos.

Confira como ficaram os grupos do Paulistão de 2019:

Grupo A

Santos

Ponte Preta

RB Brasil

São Caetano

Grupo B

Palmeiras

Guarani

São Bento

Novorizontino

Grupo C

Corinthians

Mirassol

Ferroviária

Bragantino

Grupo D

São Paulo

Oeste

Ituano

Botafogo