Ex-BBB descobre que é pai, mas foge e não registra a criança

23/10/2018 | 13:10



Lembram de Antonio e Manoel, que entraram na casa do BBB 17 ao lado de Emilly e Mayla Araújo? Pois um dos gêmeos está de volta aos holofotes com uma polêmica daquelas!

De acordo com Leo Dias, Antônio Rafaski descobriu recentemente ser pai de uma menina recém-nascida, fruto de um rápido affair com a engenheira Luiza Araújo. Para a coluna, ela contou que abriu um processo contra o ex-BBB para exigir o registro da criança pela justiça:

- O DNA foi feito dia 14/09. Marcamos de ir registrar, mas ele desistiu em cima da hora e não apareceu. Fiquei aguardando, liguei pra família dele. Eles foram lá, mas ele não. Ele disse que iria deixar uma procuração com a mãe dele, mas quando conversei com ela, ela nem sabia dessa procuração e achou que ele iria registrar. Quando estávamos no cartório, eu e a mãe dele, ela ligou pra ele, que disse que retornaria a ligação, e nunca mais ligou pra ela até hoje. Eu e meu advogado também tentamos contato com ele, mas até agora nenhuma resposta.

Após a repercussão, Antônio entrou em contato com Leo Dias por meio de sua assessoria de imprensa, e revelou que ainda não tinha feito o registro por conta de sua agenda de trabalhos, mas que em breve voltará para sua cidade natal, Vila Velha, onde reside a mãe e a criança:

- Estou particularmente ansioso para conhecer minha filha e poder tê-la em meus braços, oferecendo assim meu amor paternal. Entretanto, estou em uma sequência intensa de trabalhos que preciso cumpri-los, antes do meu retorno à Vila Velha (ES) para evitar multas contratuais.

Eita!