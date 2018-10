São Paulo anuncia renovação contratual do jovem Luan até 2022

23/10/2018 | 12:56



O São Paulo anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do volante Luan, de 19 anos, por mais três anos. O vínculo da promessa revelada na base do clube, que antes ia até 2019, agora tem duração prevista até 31 de dezembro de 2022.

"Vivo um momento especial, mas o meu objetivo é vencer com os meus companheiros. Estou orgulhoso, porque esta renovação representa muito. Batalho desde os meus cinco anos de idade para jogar futebol, e o São Paulo sempre me deu suporte para seguir em busca do meu sonho", afirmou o atleta.

Luan recebeu cinco oportunidades no time principal do São Paulo até hoje. A estreia foi no final do clássico contra o Corinthians, quando entrou aos 41 do segundo tempo. Desde então, participou dos jogos contra Cruzeiro, Ceará, Fluminense e foi titular pela primeira vez no empate diante do Atlético-PR, no último sábado.

O jovem também é figurinha carimbada na seleção sub-20, onde foi capitão nos dois últimos amistosos, diante do Chile. O grupo se prepara para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em janeiro de 2019.

No elenco tricolor, Luan tem a concorrência principalmente de Jucilei, Hudson, Araruna e Liziero - estes dois últimos também revelados pelo São Paulo. Com as poucas opções, deve receber mais oportunidades do treinador Diego Aguirre na reta final do Brasileirão.