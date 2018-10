Término de Bruna Marquezine e Neymar teve muito bate-boca e até mesmo um ultimato

23/10/2018 | 12:11



O término de Bruna Marquezine e Neymar ainda é muito recente e já levantou algumas especulações sobre qual seria o real motivo do fim do namoro dos dois. Apesar de já ter negado que não foi por diferenças políticas e nem pelo fato de não querer se mudar para Paris, onde o jogador de futebol mora, há agora novas informações divulgadas pelo colunista Ricardo Feltrin, que ouviu uma fonte próxima ao ex-casal: aparentemente, uma das motivações seria a licença que Bruna tiraria da Globo em 2019 para que ambos finalmente se casassem.

Já a segunda motivação, é que Bruna teria novamente dito um não, quando questionada se gostaria de se casar com Neymar - essa é a segunda vez que a atriz rejeita o pedido, que já havia sido feito anteriormente e motivou um término entre os dois, no ano passado. A beldade, de 23 anos de idade, considera que está cedo para casamento e filhos, algo que o atleta, de 26 anos, gostaria o quanto antes.

Esse segundo pedido de casamento teria acontecido em uma viagem recente que Bruna fez à Paris. Depois, nos dez dias que se seguiram, o casal trocou diversas mensagens, que foram ficando mais tensas, até que Neymar deu um ultimato: já que ela não queria oficializar a união com ele, ele preferia ficar solteiro. Rolou, inclusive, bate-boca, até o momento em que ambos decidiram terminar tudo.

Ainda de acordo com o colunista, o jogador estava até usando sua influência para ajudar a amada a conseguir trabalhos internacionais para que Bruna se acostumasse mais com a ideia de se mudar para fora do Brasil.