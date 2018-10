Wozniacki bate Kvitova, se redime de derrota e continua viva no WTA Finals

23/10/2018 | 12:03



Depois de ter estreado no domingo com uma derrota no WTA Finals, a dinamarquesa Caroline Wozniacki conquistou nesta terça-feira, em Cingapura, a sua primeira vitória nesta edição do torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada. Atual terceira colocada do ranking mundial, ela se manteve viva na luta por uma vaga nas semifinais ao derrotar a checa Petra Kvitova por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/2.

Este duelo abriu a segunda rodada do Grupo Branco da competição, que será completada ainda na noite desta terça (no horário local) com o duelo entre a ucraniana Elina Svitolina e a checa Karolina Pliskova. Esta última foi a responsável pela derrota de Wozniacki na estreia, por 6/2 e 6/4, no final de semana.

Atual campeã do WTA Finals, Wozniacki perdeu a vice-liderança do ranking mundial na última segunda-feira para a alemã Angelique Kerber, que se tornou a jogadora mais bem colocada a participar desta edição do torneio, pois a romena Simona Halep, número 1 do mundo, desistiu de jogar o importante evento por motivo de lesão.

A dinamarquesa sofreu muito para confirmar a condição de segunda cabeça de chave do WTA Finals neste duelo com Kvitova, hoje a quinta tenista do mundo. Só liquidou a partida após 2h19min e chegou a ter o seu saque quebrado por cinco vezes no confronto. Porém, converteu seis de nove break points para garantir o seu triunfo.

Agora, Wozniacki tem seis vitórias em 14 confrontos com Kvitova, que havia levado a melhor sobre a adversária nos quatro últimos duelos entre as duas. A dinamarquesa não vencia a checa desde 2014, quando a superou justamente no WTA Finals, também em Cingapura.

Derrotada por duplo 6/3 por Svitolina em sua estreia no domingo, Kvitova agora torce por uma vitória da ucraniana sobre Pliskova no segundo duelo do dia para seguir com chances de classificação às semifinais, enquanto a checa pode assegurar seu avanço à próxima fase com um triunfo nesta terça-feira. Na última rodada desta chave, na quinta, Wozniacki enfrentará Svitolina e Pliskova terá pela frente Kvitova.