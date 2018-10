Família, escola e a Educação

Todos os pais que já passaram pelo processo de escolha da melhor escola para o seu filho sabem que, nesse estágio, analisam-se vários fatores, como, por exemplo, local, preço, instalações, sala de aula, metodologia, além da opinião de amigos, e o resultado dessa decisão dificilmente nos deixa totalmente seguros, o que faz com que fiquemos atentos a cada passo dos filhos dentro da escola.

A grande verdade é que a educação das crianças é compartilhada entre pais e escola. Talvez os pais não tenham percebido esse fato, pois grande parte deles comparece à escola por qualquer motivo. Acredite: isso retira quantidade enorme de energia da instituição. Mesmo que algumas vezes seja necessário, saber dosar isso é arte, pois quando se trata de filhos, a emoção envolvida distorce o sentido da necessidade.

Esse exagero está na falta de confiança dos pais na instituição, pois, ao mesmo tempo em que transferem obrigações relacionados à educação dos seus filhos à escola, não lhe dão autonomia para a tomada de decisões. Muitos não sabem a diferença entre filho e aluno: a escola é ambiente com regras e, lá, o seu filho é aluno.

Dentro de casa ocorrem ‘concessões’ diferenciadas e, lá, ele é o seu filho. No ambiente domiciliar, a criança fala com os pais de ‘qualquer maneira’ e pode deixar os brinquedos espalhados; mas na escola isso não ocorre, gerando confusão na cabeça da criança que, muitas vezes, não entende dois comandos diferentes para a mesma atitude. Muitas vezes o valor da mensalidade é o fator determinante, mas não se analisam outros fatores. Por exemplo, uma mãe, que também era professora, no ato da matrícula do seu filho em uma escola viu as condições oferecidas pela instituição e, ao fim da visita, ela perguntou para a gestora: ‘Qual o salário da professora que vai ensinar/cuidar do meu filho?’ A diretora, surpresa, retrucou: ‘Você quer matricular o seu filho ou pedir vaga de emprego?’ A mãe, percebendo o desconforto da diretora, respondeu: ‘Eu só quero saber quanto vocês valorizam o trabalho da professora que vai educar o meu filho’.

Relato que nos faz lembrar de como professor ou educador é importante para a formação da criança. Fica a reflexão: vale pedir aquele ‘descontinho’? Qual é a verdadeira importância que os pais depositam nesse processo? Acertar sempre na educação dos nossos filhos é impossível, mas temos que ter a consciência de estar no caminho correto. O acerto se revela quando damos voz ao bom-senso e dispensamos os excessos. Caminhar lado a lado, instituição e pais, ainda é a equação mais correta para garantir futuro promissor.

Fabio Carneiro é professor de Física no Curso Positivo, em Curitiba, Paraná.

Farol baixo

Foi vendido à população que a obrigatoriedade do uso do farol baixo nas rodovias, para todos os veículos, mesmo com Sol abrasador, tinha por objetivo reduzir o número de acidentes. Entretanto, a julgar pela verdade da informação neste Diário, em trecho que diz ‘Na comparação entre 2016 e 2017, segundo o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), o volume de mortes em rodovias da região cresceu 25%. Passou de 54 para 68 óbitos’ (Setecidades, dia 7). Então, sendo assim, pergunta-se: o objetivo, real, é reduzir o número de mortes, ou aumentar a arrecadação do governo, a troca de lâmpadas etc? Só estou perguntando!

Manuel da Silva Gomes

Ribeirão Pires

Falta. De novo!

E o ‘ministério criminoso’, que se diz ‘da Saúde’, ataca de novo! Pela ‘enésima’ vez falta Tacrolimo na farmácia de alto custo do Hospital Mário Covas, em Santo André. Tacrolimo é indispensável para todos os transplantados. Não tomar significa rejeição do órgão transplantado e morte em seguida. Após cinco horas na fila é duro ouvir dizer que Tacrolimo está em falta e sem previsão de chegada. Aliás, até quando vai durar a tarefa de perder mensalmente horas e horas nas filas nessa farmácia? Mensalmente inventam novidades burocráticas para evitar que o paciente recebe os remédios! Quando estará a farmácia no Poupatempo? Para ajudar parte da população é sempre mais complicado!

Serge R. Vandevelde

São Bernardo

Bolsonaro e o STF – 1

Talvez as palavras do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do candidato a presidente Jair Bolsonaro, sobre fechar o STF (Supremo Tribunal Federal) tenham sido ditas em momento de forte emoção e não expressam seu verdadeiro pensamento. Mas que o nosso Poder Judiciário tem que ser mudado de cabo a rabo tem, sim. Os magistrados pensam que são deuses. Já os ministros do STF não pensam, têm certeza. O saudoso senador e ex-governador Antonio Carlos Magalhães tinha toda razão quando fez sérias críticas ao Judiciário e iniciou CPI que acabou culminando na condenação e prisão de um de seus notórios integrantes.

Moyses Cheid Junior

São Bernardo

Bolsonaro e o STF – 2

O deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro fala em fechar na marra o STF (Supremo Tribunal Federal). Em decorrência ao comentário, Fernando Henrique Cardoso fala em ‘fascismo’. Decano do STF, ministro Celso de Mello fala em ‘golpe’. E a população brasileira fala em partidarismos dentro do STF quando analisamos várias atitudes dentro daquela casa. Principalmente quando ministros colocam em liberdade o condenado a 30 anos de prisão em segunda instância José Dirceu, considerado o ‘cérebro’ do PT. Tudo às vésperas da maior disputa eleitoral, quando o povo, cansado de corrupção, dirá ‘não’ ao PT. Quem é fascista e golpista mesmo? A conferir...

Beatriz Campos

Capital

Turma de 1988 – 1

Caríssimo Ademir, agradecer você pelo carinho que teve com nossa turma me parece pouco. Você nos fez bem muito grande e captou com muita sensibilidade nossas emoções naquele dia (Setecidades, dia 18)! Lindíssima reportagem inicial e, particularmente, muito tocante para minha família e para mim a que circulou dia 21. Nunca vamos esquecer a honra de ter registrada nossa época acadêmica em seu tão importante espaço (coluna Memória), neste respeitado Diário. Obrigado e afetuoso abraço!

Uriel Carlos Aleixo

São Bernardo

Turma de 1988 – 2

Agradeço pela linda reportagem com meus colegas de turma.

Plinio Francischi

Capital

Entidades

Neste período beligerante em que vivemos, por conta da nefasta polarização política, onde os dois candidatos que foram para o segundo turno têm planos de governos alicerçados: um na democracia e, o outro, no integralismo. Foi refrigério ler duas reportagens que trazem à baila como a ação do voluntariado promove qualidade de vida auspiciosa aos atendidos por entidades assistenciais, que têm no seu bojo o amor ao próximo (Setecidades, dia 21). Também fiquei enternecido ao ver a fotografia clicada por Nario Barbosa, que merece ser premiada (Primeira Página). Parabéns ao meu dileto Diário, por amenizar nosso cotidiano tão repleto de notícias sombrias, que me deixam profundamente inquieto com a possibilidade de guinada para: direita, volver. O conhecimento acima de tudo.

João Paulo de Oliveira

Diadema