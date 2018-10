Gestão reprovada

Do Diário do Grande ABC



A passagem de Cleuza Repulho pela Secretaria da Educação de São Bernardo – de 2009 a 2015 – continua mostrando-se desastrosa. Já se passaram três anos desde que ela deixou o comando de uma das Pastas mais importantes daquela cidade, mas os problemas insistem em aparecer. A petista é ré pela quarta vez. O Ministério Público aponta irregularidades em compra de brinquedos ocorrida em 2010, que chega a R$ 3,6 milhões.

Nos quase seis anos em que ela esteve à frente da Educação da cidade, sempre com a confiança irrestrita do ex-prefeito Luiz Marinho, vários foram os problemas levantados pelos promotores. Eles apontaram falhas na aquisição de uniformes, material escolar e calçados destinados aos alunos da rede pública municipal. E Cleuza chegou a ser condenada por formação de quadrilha, com prisão decretada em 2015 por esquema que superfaturou R$ 4 milhões. Além disso, pouco antes de ser desligada, ainda se envolveu em outra polêmica ao cortar a alimentação que deveria ser servida aos alunos.

Para detectar as fraudes, o Ministério Público comparou os valores pagos pela Prefeitura de São Bernardo com compras feitas por outras cidades. E a diferença nas transações mostraram-se absurdas. Produtos semelhantes foram adquiridos por preços extremamente elevados. Outro ponto que se destacou no modus-operandi do grupo chefiado por Cleuza foi o estabelecimento de critérios subjetivos, que direcionavam para fornecedores específicos e também participantes da trama.

Tais artimanhas, além do custo financeiro, certamente impactaram na formação de centenas de crianças. Jovens em desenvolvimento físico e intelectual e que não mereciam ser usados para a obtenção de vantagens pessoais.

Em respeito a todos estes estudantes, este Diário defende que os envolvidos sejam exemplarmente punidos. E que isso sirva de lição para os que hoje são detentores de cargos públicos.