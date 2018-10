LeBron erra no fim e o Los Angeles Lakers sofre a 3ª derrota em 3 jogos na NBA

23/10/2018 | 10:08



Em um dos nove jogos da rodada desta segunda-feira à noite na NBA, LeBron James teve a bola da partida para comemorar a sua primeira vitória pelo Los Angeles Lakers nesta edição da liga de basquete dos Estados Unidos, mas errou o arremesso a 2,4 segundos do fim da prorrogação e amargou a terceira derrota em três jogos na competição pelo seu novo time, que caiu por 143 a 142 diante do San Antonio Spurs, em casa.

Com um "double-double" de 32 pontos e 14 assistências, o astro vinha sendo um dos principais destaques da equipe da Califórnia, pela qual ainda contabilizou oito rebotes. Mas não conseguiu converter uma arremesso da linha dos três pontos que poderia ter dado o primeiro triunfo ao Lakers.

Kyle Buzma foi um dos cestinhas da partida, com 37 pontos, ao lado de LaMarcus Aldridge, dono da mesma pontuação pelo Spurs, que acumulou a sua segunda vitória em três partidas neste início de temporada regular da NBA. Curiosamente, DeMar DeRozan alcançou os mesmos números de LeBron em três fundamentos pelos visitantes ao marcar 32 pontos, distribuir 14 assistências e apanhar oito rebotes.

Antes de errar a bola final do jogo, LeBron liderou uma incrível reação do time de Los Angeles no final do quarto período do duelo, quando a equipe do Texas chegou a abrir oito pontos quando faltava um minuto para o término do duelo. Foi do astro a cesta que empatou o confronto em 128 a 128, a dois segundos do estouro do cronômetro, e levou a partida para a prorrogação.

No tempo extra, porém, LeBron desperdiçou dois lances livres a 11 segundos do fim, fato que permitiram aos visitantes ficarem à frente do placar por um ponto em uma cesta de Patty Mills. E isso aumentou a pressão sobre a estrela do Lakers, que não conseguiu se redimir de seus erros e amargou nova derrota.

Após o duelo, o astro procurou se manter otimista ao comentar a terceira derrota em três jogos oficiais pelo seu novo time. "Isso não é desanimador", afirmou. "Isso é um processo. Eu entendo isso e nós ficaremos bem", destacou, se referindo ao fato de que é preciso de tempo para atingir o nível de atuação e os resultados desejados com a franquia.

CAMPEÕES VOLTAM A VENCER - Um dia depois de ter sofrido a sua primeira derrota nesta temporada, ao cair por 100 a 98 diante do Denver Nuggets, o Golden State Warriors se redimiu do revés ao vencer o Phoenix Suns por 120 a 103, em casa, em outro confronto da rodada desta segunda-feira à noite.

Com 29 pontos e oito assistências, Stephen Curry foi o grande nome dos atuais campeões no duelo, no qual Kevin Durant fez outros 22 pontos pelos anfitriões. Os vencedores, porém, não tiveram só motivos para comemorar, pois Klay Thompson deixou a partida no terceiro quarto por causa de uma torção no tornozelo esquerdo.

Foi o terceiro triunfo em quatro jogos do time de Oakland nesta temporada, na qual ocupa a terceira posição da Conferência Oeste, enquanto o Suns acumula duas derrotas em três partidas disputadas e figura em 12º lugar. Com três triunfos em três jogos, o Denver Nuggets é o líder desta conferência, seguido pelo New Orleans Pelicans, com dois triunfos em dois jogos. Já o Lakers é o penúltimo colocado, à frente apenas do Oklahoma City Thunder.

Já o Milwaukee Bucks soube aproveitar o fator casa para superar o New York Knicks por 124 a 113, em casa, para se garantir na vice-liderança do Leste, agora com três triunfos em três partidas. Só está atrás do Toronto Raptors, dono de quatro vitórias em quatro jogos após bater o Charlotte Hornets por 127 a 106, também como mandante, em outro confronto da rodada segunda-feira.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira:

Boston Celtics 90 x 93 Orlando Magic

Toronto Raptors 127 x 106 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 124 x 113 New York Knicks

Minnesota Timberwolves 101 x 91 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 115 x 109 Chicago Bulls

Utah Jazz 84 x 92 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 124 x 125 Washington Wizards

Golden State Warriors 123 x 103 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 142 x 143 San Antonio Spurs

Confira os jogos desta terça-feira:

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Sacramento Kings