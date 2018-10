Após término com Bruna Marquezine, Neymar passa a xavecar Giovanna Lancellotti

23/10/2018 | 10:10



Desde a confirmação do término do namoro de Bruna Marquezine e Neymar, o que a atriz fez em entrevista na última quinta-feira, dia 18, a internet está em polvorosa querendo saber se os dois já estão de olho em novos pretendentes. Surgiram os rumores de que Neymar tivesse voltado com a ex-namorada, enquanto Bruna está debaixo da torcida para se envolver com Shawn Mendes ou com Gian Luca Baldacconi, irmão de Giovanna Ewbank e que esteve com a atriz enquanto ela passava alguns dias em Fernanda de Noronha.

No entanto, agora surgiram novidades sobre o ex-casal. De acordo com o colunista Leo Dias, há quem diga que Neymar, que chegou a postar uma indireta para a ex nas redes sociais, anda xavecando Giovanna Lancellotti. E, ainda segundo o jornalista, as ela e Bruna teriam um desafeto.

Será que vai rolar uma troca de casais?