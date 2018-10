Kaysar Dadour comemora um mês da chegada de família ao Brasil

23/10/2018 | 10:02



Kaysar Dadour, ex-participante da edição deste ano do Big Brother Brasil, comemorou nesta segunda-feira, 22, um mês da chegada da família dele ao País. "Hoje 22/10/2018 minha família tá fazendo um mês no Brasil. Obrigado pelo carinho de vocês todos (sic)", disse na legenda da foto que publicou no perfil dele no Instagram.

Na imagem, aparecem a mãe Diane, o pai George e a irmã Celine. Os seguidores do sírio parabenizaram a família. "Que sejam muito felizes e abençoados aqui" e "espero de coração que se adaptem rápido" foram alguns dos comentários postados.

Em setembro, Kaysar publicou a primeira foto com o pai, a mãe e a irmã após sete anos de separação. "Família no Brasil! Graças a Deus por tudo e graças a vocês todos, primeiro dia da primavera", escreveu ele na ocasião.

O ex-BBB e sua família vivem em Curitiba, no Paraná. Ele veio ao Brasil como refugiado sírio em 2014, escapando da guerra civil que assola o país, deixando a família para trás. Kaysar fugiu para o Líbano. Depois, viajou de avião até à Ucrânia e, na sequência, embarcou para Curitiba.