Obituário - 23 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/10/2018 | 09:47



Santo André



Euripedes Galvão, 84. Natural de Nuporanga (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.



Raimunda de Oliveira Mota, 83. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Clotario Cruz, 79. Natural de Barbalha (CE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Pedro Costa, 79. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valdomiro Vargas, 79. Natural de São Paulo(SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Avelina Delgado Peras, 77. Natural da Espanha. Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria José Felix dos Santos, 71. Natural de Mucuri (BA). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Roberto Irineu dos Reis, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 22. Cemitério do Jardim Tremembé, em São Paulo (SP).



Silvio Henrique athanasio, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Motorista. Dia 21. Vale dos Pinheirais.



Rogério Rodrigues da Rocha, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Ajudante. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Adilson Almeida dos Santos, 46. Natural de Ubiratã (PR). Residia na Vila Scarpeli. Em Santo André. Autônomo. Dia 21. Crematório Jardim da Colina.



São Bernardo



Maria Exposito Matas Moreno, 96. Natural da Espanha. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Claudio Facundo Magalhães, 90. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



José Severo dos Santos, 89. Natural de Santo Inácio do Piauí (PI). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Nova Cachoeirinha, em São Paulo (SP).



Vasco Catelan, 83. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.



Diogo Tikaishi, 76. Natural de Registro (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



Paulo Paes de Lira, 65. Natural de Alagoinha (PE). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



Margarida Aparecida Nicacio, 57. Natural de Santa Cruz do Escalvado (MG). Residia na Vila Lúcia, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



São Caetano



Sebastião Herculano Gomes, 87. Natural de Mamanguape (PB). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Noemia Nunes da Silva, 88. Natural de Bebedouro (SP). Residia na Vila Nova Conquista, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Mario Cavalcante dos Santos, 72. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no Jardim das Paineiras, em Diadema. Dia 21. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Adauto Saraiva de Moura, 77. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério de Monte Horebe (PB).



Isaias Fernandes da Silva, 45. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



José Gleisson Jesus da Conceição, 26. Natural de Jeremoabo (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Jhonas Silvestre de Melo, 21. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Mauá



Rozaura Francisca de Jesus Lima, 90. Natural de Inhambupe (BA). Residia no Jardim Nóbrega, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Thereza de Sisto de França, 89. Natural de Jaboticabal (SP). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.



Maria de Lurdes Marques da Silva, 87. Natural de Ibatiguara (AL). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



José Matos dos Santos, 74. Natural de Boquim (SE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Francisco Manoel de Matos Butes, 72. Natural de Portugal. Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo (SP). Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Sérgio da Silva Menezes, 49. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Kairo Gomes de Oliveira, 33. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.



Ricardo Nunes da Silva, 41. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Poá, em Poá (SP). Dia 20, em Mauá. Cemitério Municipal de Poá.



Thauane Moreira Brito da Silva, 16. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Jorge Betega, 89. Natural de Ribeirão Pires. Residia em santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério São José.



Maria Aparecida dos Santos, 83. Natural de Redenção da Serra (SP). Residia em Ribeirão Pires. Dia 20, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Álvaro de Jesus Macedo, 70. Natural de Jequié (BA). Residia em Ribeirão Pires. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério São José.