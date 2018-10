Mercado de escritórios tem queda nos preços de venda e locação em setembro

23/10/2018 | 07:15



O mercado de salas e conjuntos comerciais teve novo recuo em setembro, tanto para venda como para locação, de acordo com levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o site Zap, que monitora quatro capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

O preço médio anunciado de venda dos imóveis comerciais caiu 0,54% em setembro. Nos últimos 12 meses, o segmento acumula retração de 2,61%.

A baixa do período foi encabeçada por São Paulo, onde os preços cederam 0,63% e o valor do m2 atingiu R$ 9.876. A capital do Rio Grande do Sul foi a exceção e apresentou crescimento de 0,13% no mês passado em relação a agosto, a R$ 7.657 o m2. Nas demais capitais, a tendência da retração no valor de venda se manteve. Rio de Janeiro (-0,59%, para R$ 10.272/m2) e Belo Horizonte (-0,48%, para R$ 7.489/m2)

Locação

A média de preços anunciada de aluguel das salas e conjuntos comerciais caiu 0,57% em setembro. No acumulado dos últimos 12 meses, a queda chegou a 2,87%.

No mês, todas as quatro cidades tiveram recuo nos preços de locação: Rio de Janeiro (-0,77%, para R$ 39,83/m2), São Paulo (-0,56%, para R$ 42,45/m2), Porto Alegre (-0,46%, para R$ 31,52/m2) e Belo Horizonte (-0,28%, para R$ 31,52/m2).