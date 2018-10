Doria abre distância e chega a 54,1% dos votos válidos, aponta Paraná Pesquisas sobre 2º turno

Daniel Tossato



23/10/2018 | 07:09



Levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas apontou que o candidato do PSDB ao governo do Estado, João Doria, abriu vantagem na corrida contra o atual governador Márcio França (PSB). Pelo instituto, o tucano tem 54,1% das intenções de voto válido ante 45,9% do socialista.

A pesquisa, realizada entre quinta-feira e domingo e que ouviu 2.010 eleitores, mostrou crescimento do tucano na comparação com o estudo feito entre os dias 14 e 18, quando Doria foi lembrado por 52,3% e França, 47,7%.

O aumento do percentual do candidato tucano coincide com o movimento de Doria em colar sua imagem à do presidenciável Jair Bolsonaro (PSDB). O ex-prefeito da Capital chegou a confeccionar adesivos nos quais aparecem seu nome junto com o de Bolsonaro. Em seu horário político, o tucano lançou aliança denominada “Bolsodoria”.

Outra tática de Doria é a de associar França ao PT, partido rejeitado no Estado. O tucano vem divulgando vídeos nos quais França elogia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atualmente preso em Curitiba no caso do triplex, e tem citado os apoios de partidos e movimentos de esquerda à campanha do atual governador.

Conforme dados recentes do Paraná Pesquisas e no estrato com intenções de voto branco e nulo, Doria atingiu 47% (antes tinha 45,1%). França, por sua vez, caiu, passando de 41,1% para 39,8%. Brancos e nulos somaram 7,9% e outros 5,4% não souberam ou não responderam.

No quesito rejeição, Doria apareceu atrás de França. Enquanto 38,9% declaram que não votarão no tucano em nenhuma hipótese, 40% refutam a candidatura do socialista. No último levantamento, as posições estavam invertidas: Doria com 39,8% de rejeição, França com 37%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais.



PRESIDÊNCIA

O instituto também mapeou as intenções de voto na corrida presidencial entre os eleitores paulistas. Candidato do PSL, Bolsonaro foi lembrado por 69,1% dos eleitores entrevistados – retirando aqueles que declararam votar nulo ou em branco –, enquanto o presidenciável do PT, Fernando Haddad, foi citado por 30,9%