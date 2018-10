Diante de recusa de Bolsonaro de ir a debate, TV Globo não chamará Haddad

22/10/2018 | 22:38



Diante da recusa do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, de comparecer a debates televisivos, a TV Globo confirmou nesta segunda-feira, 22, que o candidato Fernando Haddad (PT) não terá espaço exclusivo. O programa da emissora seria na noite desta sexta-feira, 26.

À Globo, Bolsonaro afirmou que não irá por motivo de saúde, já que se recupera da facada que sofreu em setembro. À imprensa, ele tem declarado que se trata de uma estratégia de campanha. Nesta segunda, disse que o debate seria "apenas um bate-boca".

Haddad tem instado a Globo e outras emissoras a "abrir o microfone" a ele, seguindo experiências de eleições anteriores. A Globo informou que já havia sido acertado com as equipes que só haveria espaço se os dois estivessem presentes.

A comunicação da Globo enviou a seguinte nota na noite desta segunda, reproduzida aqui na íntegra: "Recebemos na data de hoje, último dia combinado com as campanhas dos candidatos à Presidência para confirmação do debate de sexta-feira próxima, email da campanha do candidato Jair Bolsonaro (transcrito abaixo), informando que o mesmo não poderá participar do evento, em razão de limitações de saúde.

Já o candidato do PT, Fernando Haddad, confirmou sua disposição de estar presente. Como se trata de campanha de segundo turno, obviamente não há outros candidatos para viabilizar a realização do debate.

Na reunião de elaboração das regras do evento foi acertado com as assessorias dos candidatos que, se Jair Bolsonaro não pudesse comparecer por razões de saúde, o debate não seria substituído por entrevistas.

A seguir, a carta enviada à TV Globo pela campanha:

'Como informado pelo Rodrigo Marcondes, na reunião do dia 9 de outubro pp., a presença do candidato Jair Bolsonaro ao debate da TV Globo precisaria ser confirmada por sua assessoria, tendo em vista o seu atual quadro de saúde.

Apesar de o Dr. Antonio Macedo ter reduzido o nível de restrição de suas atividades rotineiras, o candidato continua com limitações em virtude da bolsa de colostomia. Segundo explicado pelo aludido médico, o paciente com a bolsa de colostomia fixada ao lado direito do abdômen, como no caso do candidato, não tem qualquer controle intestinal. Com isso, o seu preenchimento total pode ser rápido e inesperado, podendo levar ao rompimento da bolsa, o que gera extremo desconforto e constrangimento ao paciente.

Além disso, por orientação médica, ele ainda deve evitar esforço físico, estresse excessivo ou ficar muito tempo em pé.

Por esses motivos, ele não poderá comparecer ao debate marcado para o dia 26 de outubro, às 22 horas'".