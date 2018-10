Vamos falar de salário

Maria Sartori

Gerente sênior de recrutamento da Robert Half



23/10/2018 | 07:03



É fato que, no fim, todo profissional busca reconhecimento financeiro pelo trabalho realizado e espera aumentar os ganhos ao longo do tempo. Mas, como falar sobre o tema com o empregador, principalmente diante da tendência de estabilidade indicada pelo mercado? Vamos tentar auxiliar com relação a alguns pontos.

1 – Pedido de aumento – essa é uma conversa que sempre gera desconforto para empregado e empregador. Para ter chances de sucesso, busque entender o momento do mercado e da empresa onde atua. Avalie, ainda, se a sua performance está dentro do esperado pelo gestor. Procure também se munir de argumentos que demonstrem a importância do seu desempenho para os negócios da empresa. Tente transmitir a mensagem de que você deseja o aumento porque merece e não porque tem muitas dívidas para quitar. Não se afobe para falar com o gestor. Agende local e hora, e cuide para que a conversa tenha tom amigável e não de ameaça ou cobrança.

2 – Negativa de aumento – não encare a negativa de aumento como algo definitivo. Ouça o que o empregador tem a dizer e, se necessário, esclareça possíveis dúvidas, sempre com maturidade e profissionalismo. Aproveite a conversa para entender o que ele pensa sobre sua performance, quais pontos precisam ser melhorados e em qual momento poderão voltar a falar sobre o tema. Até a próxima conversa, mantenha a produtividade e a qualidade dos resultados. Se após algumas tentativas o aumento não vier, talvez seja o momento de buscar oportunidade em outra empresa que atenda suas expectativas.

3 – Salário no novo emprego – todo profissional deveria manter o hábito de buscar saber se o salário que vem recebendo é compatível com o oferecido pelo mercado. Esta orientação vale para quem está feliz no emprego atual, aos que buscam movimentação e aos que desejam se recolocar. Quando um novo empregador questionar sobre sua pretensão salarial, tenha como base o último salário recebido, com cuidado para não elevar muito o valor ou para não se desvalorizar. Qualquer uma dessas duas atitudes pode gerar insegurança no recrutador. Independentemente do seu momento de carreira, avalie o todo da proposta, ou seja, considere os benefícios financeiros e não financeiros.

4 – Avaliando o próprio salário – para saber se você vem recebendo remuneração justa, busque dados em estudos, como o Guia Salarial da Robert Half, converse com profissionais da sua área e faça uma pesquisa entre os valores mencionados em sites de emprego. Só não esqueça que os números podem variar de acordo com sua qualificação, sua experiência e o porte da empresa. De qualquer forma, recomendo não avaliar remuneração apenas do ponto de vista financeiro. Considere também benefícios como plano de saúde, convênio academia, treinamentos, vale-refeição ou restaurante no local e horário flexível, entre outros.

5 – Contraproposta – esta é prática emergencial utilizada por algumas empresas. Ela faz bem para o ego do profissional, mas traz diversos prejuízos à carreira no médio e longo prazos. Uma pesquisa da Robert Half apontou que 85% dos profissionais que aceitaram uma contraproposta acabaram se desligando da empresa seis meses depois, demitidos ou por vontade própria. Antes de dar início a um processo seletivo, tente conversar com o seu gestor para resolver possíveis insatisfações na companhia. Se decidir aceitar outra proposta, não faça do seu salário um leilão.