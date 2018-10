Roldão vai abrir unidade em Mauá, quarta na região

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



23/10/2018 | 07:20



O Roldão Atacadista está construindo uma unidade em Mauá, na Avenida Capitão João, em antiga área da Porcelana Schmidt. Embora a empresa não confirme a inauguração, o Diário esteve no local e conversou com um funcionário da obra.

Além disso, a equipe de reportagem telefonou para duas unidades do Roldão no Grande ABC, em Santo André e São Bernardo, e a informação passada foi a de que as contratações ainda não tinham sido iniciadas, mas que a unidade deveria ficar pronta até dezembro, e que o ideal seria ir ligando até lá para saber mais detalhes sobre como e onde entregar currículo.

Há um ano, durante lançamento de loja em São Bernardo, a rede afirmou que iria abrir unidade em Mauá. Mas, desde então, manteve a informação em sigilo e, ontem, afirmou que “no momento não temos previsão de inauguração na cidade de Mauá”.

Em julho, o atacarejo (que mescla atacado com varejo) abriu sua segunda loja em Santo André e terceira no Grande ABC. Com investimento em torno de R$ 17 milhões, a unidade passou a operar no antigo endereço do Seta Atacadista, no Parque João Ramalho, na Av. André Ramalho, próximo à Av. dos Estados. Para atuar no local foram contratados 111 funcionários e transferidos 38 colaboradores. O Roldão já está presente no bairro andreense Homero Thon e no Pauliceia, em São Bernardo.

O conceito de selfservice (autosserviço) e cash & carry (pague e leve) tem ganhado cada vez mais adeptos desde a crise econômica. Para se ter ideia, em 2017 foram inaugurados sete atacarejos na região, ante um mercado varejista. Neste ano, o Joanin e o Sonda abriram portas em São Caetano e o Assaí, em Santo André.

(Colaboraram Denis Maciel e Flavia Kurotori)