Nível de emprego é o melhor desde 2013

Com a criação de 2.024 postos formais, o mercado de trabalho da região obteve o melhor resultado para setembro desde 2013, quando o saldo (diferença entre admissões e demissões) havia ficado positivo em 2.117. No acumulado do ano, o desempenho se repete. Nos primeiros nove meses foram realizadas 11.945 contratações, ante 12.060 cinco anos atrás.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados ontem pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Ainda que os quatro principais setores da economia tenham obtido desempenho positivo no mês passado, o resultado foi liderado por serviços e comércio, onde 976 e 416 vagas foram criadas, respectivamente.

Segundo Ricardo Balistiero, coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia, quando economia retraída volta a crescer, esses são os primeiros setores que voltam a contratar. “Eles exigem mão de obra menos qualificada, além de a contratação ser mais rápida e menos onerosa”, explicou. “No caso do comércio, há a questão sazonal, pois alguns estabelecimentos já começaram a contratar para o fim do ano.”

O especialista destacou que esse comportamento está em sinergia com o que era esperado pelo mercado no início do ano, antes da greve dos caminhoneiros, em maio. “Tínhamos a expectativa de crescer cerca de 3% neste ano, mas agora a projeção é próxima de 1,5%. Esse ponto percentual perdido por conta da paralisação é muita coisa para quem precisa sair da crise”, assinalou.

Além disso, o cenário eleitoral – que teve o candidato Jair Bolsonaro (PSL) liderando as pesquisas de intenção de voto, ainda no primeiro turno –, deixou o mercado com “pequena euforia a curto prazo”, observou. “Embora seu plano econômico seja raso, há expectativas da possibilidade de aprovação de reformas, como a da Previdência, o que não acontecia com os outros candidatos bem posicionados nas pesquisas.”

No entanto, Balistiero assinalou que o resultado está longe dos números obtidos no período pré-crise. “O termômetro da retomada firme ainda é a indústria”, disse. “Porém, elas (as fábricas) estão com capacidade ociosa muito alta e espaço para aumentar a produção sem, necessariamente, gerar empregos, o que faz com que a criação de postos ainda demore para acontecer.”

De fato, embora positivo, o setor contou com o desempenho mais discreto, com abertura de 269 postos. Vale destacar que, embora os dados do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), divulgados na semana passada, tenham indicado demissão de 70 empregados, o indicador considera apenas as indústrias associadas, enquanto que os dados do Caged levam em conta todas as empresas com trabalhadores formais.

Vale destacar que os dados do Grande ABC estão em linha com o País, onde o saldo ficou positivo em 137,3 mil, sendo o melhor desde 2013, quando foram gerados 211,1 mil postos de trabalho. Por meio da rede social Twitter, o presidente Michel Temer (MDB) afirmou que os números são “sinal de progresso do nosso País, de acerto na reforma trabalhista e também de otimismo”.