Príncipe William revela o amor de George pela dança

22/10/2018 | 20:17



O príncipe William revelou que o filho, príncipe George, tem se dedicado à mesma atividade praticada por Diana enquanto era viva: a dança. A afirmação foi feita em um vídeo publicado pela conta do Palácio de Kensington, no Twitter. Em uma conversa com um jovem dançarino britânico, William aproveitou para contar sobre o hobby do filho. "George está dançando também, ele ama isso. É tipo... minha mãe sempre costumava dançar. Ela amava dançar". Esta foi uma das raras vezes que o Duque de Cambridge falou algo sobre a mãe, morta em um acidente de carro, em 1997.

De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, o menino de cinco anos está desenvolvendo suas habilidades de dança na escola. George possui aulas semanais de balé, cada uma com 35 minutos de duração. Sua irmã, a princesa Charlotte, também está seguindo os passos do irmão e da avó. Durante um evento no Palácio de Kensington, em 2017, Kate Middleton revelou que a filha estava aprendendo a dançar. A Duquesa de Cambridge disse que Charlotte adora dançar.

Talento de Família

A princesa Diana era uma entusiasta do mundo da dança. Quando criança, tinha o sonho de tornar-se uma dançarina do Royal Ballet, o mais famoso do Reino Unido. Já na Família Real, ficou mais próxima do dançarino e coreógrafo Wayne Sleep. Durante as aulas particulares com o professor, a princesa sugeriu que os dois montassem uma apresentação de dança juntos no Royal Opera House. A ideia se transformou em um show privado para fãs e amigos do Royal Ballet, em 1985.

A intenção de Diana foi surpreender o príncipe Charles com sua performance. Ninguém da plateia sabia o que estava prestes a acontecer, até que ela se levantou e caminhou em direção ao palco. O coreógrafo elogiou a naturalidade na performance de Lady Di, que teve Uptown Girl, do cantor e compositor Billy Joel, como pano de fundo. "Eu não podia acreditar o quão boa ela era" revelou o dançarino.

Confira abaixo alguns momentos da Lady Di dançando ao lado de amigos: