Palmeiras embarca para encarar o Boca com festa de milhares de torcedores

22/10/2018 | 20:16



Milhares de torcedores do Palmeiras foram ao hotel Pullmann, nas proximidades do aeroporto de Guarulhos, para apoiar a equipe no embarque para Buenos Aires nesta segunda-feira. O time viaja para enfrentar o Boca Juniors nesta quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Libertadores. A estimativa é de que entre três mil e cinco mil torcedores estiveram presentes.

Nas redes sociais, a convocação da torcida foi chamada de "aeroporco". Como a administração do aeroporto de Guarulhos informou que os jogadores fariam o embarque longe das áreas comuns do aeroporto, a torcida mudou os planos e marcou uma manifestação em frente ao hotel.

O técnico Luiz Felipe Scolari, comandante do título de 1999, o único da história do clube na competição, foi um dos mais festejados pela torcida. Os jogadores desceram do ônibus para saudar os torcedores. Centenas foram apoiar os atletas com bandeiras e fogos de artifício. A festa deve acontecer também em solo argentino: os ingressos dos visitantes foram esgotados em um dia.

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol, depois de ter vencido o Ceará por 2 a 1, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Moisés e Dudu, que entraram no decorrer do último duelo, participaram normalmente. Assim como os jovens do sub-20 Matheus Rocha, Gabriel Furtado, Papagaio e Yan, que vão disputar a final do Brasileirão da categoria na quinta-feira, diante do Vitória (o primeiro jogo foi 4 a 1 para o Palmeiras no Barradão).

Nesta terça-feira, às 16h, o Palmeiras treinará no CT do San Lorenzo, em Buenos Aires. A movimentação será fechada à presença da imprensa. Boca e Palmeiras já se enfrentaram duas vezes nesta edição da Libertadores. Os palmeirenses venceram por 2 a 0 fora e casa e empataram por 1 a 1 no Allianz Parque.