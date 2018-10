Escolas estaduais criam grupos de estudo voltados ao Enem

Juliana Stern

23/10/2018



Nas proximidades do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), escolas estaduais de Santo André disponibilizam ajuda extra aos alunos do 3º ano do Ensino Médio no contraturno escolar. A EE Dr. Luiz Lobo Neto, no Paraíso, e a EE Papa Paulo VI, na Vila Progresso, criaram clubes de estudo voltados à preparação dos jovens para a avaliação, cuja primeira prova será no dia 4 de novembro.

As aulas de reforço são ministradas por professores voluntários, que viram a necessidade por parte dos alunos de atenção redobrada para que fiquem preparados para o exame, que é a porta de entrada para grande parte das universidades federais do País. Na Papa Paulo VI, no contraturno das aulas regulares, estão sendo oferecidos ‘aulões’ de todas as disciplinas sobre temas tradicionais da prova nacional, levantados pelos próprios alunos.

Na EE Dr. Luiz Lobo Neto, aulas específicas de apoio em História são realizadas uma vez por semana pelo professor Márcio Peres Costa, na sala de informática da unidade. Nos encontros semanais, o professor traz aos alunos questões retiradas de provas de anos anteriores do Enem para que, além de revisar a matéria, os jovens treinem as interpretação de texto. “Uma coisa que os alunos me traziam é que, às vezes, eles não entendiam as questões da prova. No Enem, não basta só saber a matéria. O exame tem questões interpretativas e interdisciplinares. Eles (alunos) têm de estar preparados para isso”, diz Costa.

Além dos encontros presenciais, o professor de Sociologia da instituição, Roger Philipe Silva, criou canal on-line para sanar dúvidas dos estudantes sobre sociologia, literatura ou atualidades 24 horas. “Se eles precisam de ajuda em alguma passagem de livro, ou em relação a alguma notícia, me disponibilizo. Em momentos de tantas fake news, acho importante ajudarmos nossos alunos a interpretarem bem o que estão lendo”, diz Silva.

O que os estudantes mais gostam nas aulas extras é a atenção a mais que os professores dão e os ensinamentos específicos. “Só vem para essas aulas quem está realmente interessado, então flui. A gente aprende mais e os professores conseguem dar mais atenção para nossas dúvidas”, diz a estudante do 3º ano do Ensino Médio Luana Cedro de Sousa, 17 anos, que pretende cursar Desing de Moda. Já para a estudante Adelina Ferrari, 17, também estudante do 3º ano, resta sentimento de gratidão pelo esforço dos professores. “A gente agradece muito. Com isso, temos ânimo a mais e nos sentimos mais preparados.”