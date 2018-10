Diadema abre inscrições para seletiva do Miss e Mister Terceira Idade

Rafael Santos



22/10/2018



Você que está na melhor idade e sempre teve vontade de participar de concurso de beleza, chegou sua hora. Por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, a prefeitura de Diadema realiza no dia 31 de outubro, às 19h, seletiva do Miss e Mister Terceira Idade 2018. O evento ocorrerá no piso Araucária e Paineiras do Shopping Praça da Moça (Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro) com inscrições gratuitas.

Segundo a organização, a ação tem como objetivo resgatar a autoestima dos idosos e incentivar a interação social. Com ajuda de parceiros serão praticadas aulas de passarela e postura com os candidatos, assim como um dia de beleza com escolha adequada de figurino e maquiagem.

A temática do ano é Dia das Bruxas. Durante o evento, que também marca o encerramento do Mês do Idoso (com início no dia 1º) haverá dança com grupo ao som deThriller, do cantor Michel Jackson, que está sendo ensaiada pelos professores do CCMI (Centro de Convivência Municipal do Idoso).

O desfile oficial do concurso será em 29 de novembro, no Teatro Clara Nunes.

MAIS AÇÕES

Durante todo o mês de outubro, os idosos de Diadema estão participando de oficinas socioeducativas sobre envelhecimento ativo e saudável a partir de diversos métodos, como jogos cooperativos, filmes, música, dança, atividades recreativas, entre outros.

O CCMI também está promovendo atividades de artesanato, como pintura em tela e tecidos, origami, além de atividades físicas, como ginástica, vôlei adaptado, tênis de mesa, ioga, danças, jogos de mesa e atividades assistenciais, como a oficina de memória e o grupo de Serviço de Fortalecimento de Vínculos.

Para mais informações sobre essas atividades, ligue 4056-8484.