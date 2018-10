Missão fada madrinha: Bruna Marquezine realiza sonho de amigas

22/10/2018 | 19:55



Solteira sim, sozinha nunca. Bruna Marquezine foi acompanhada de duas amigas para o show da cantora Shakira, na noite de domingo, 21, em São Paulo. A atriz compartilhou em suas redes sociais a ansiedade de Rubia e Luisa em conhecerem a cantora colombiana. Ainda no carro, nos momentos que antecederam o encontro, Marquezine se divertiu ao fazer um quiz improvisado para testar o conhecimento da dupla. Esta é a segunda aparição pública da atriz após o fim do relacionamento com Neymar.

O show de Shakira reuniu 45 mil pessoas na noite do último domingo, no estádio Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista. Os ingressos já estavam esgotados há mais de um mês. Shakira, de 41 anos, cantou clássicos como Estoy Aqui, mas não deixou de fora do repertório faixas mais recentes, como as presentes no álbum El Dorado, que dá nome à turnê.

Outras personalidades compareceram ao show. Entre elas, Maria Eugênia Suconic, Ellen Roche, Luciana Gimenez, o casal Mirella Santos e Wellington Muniz, Fiuk e Henri Castelli.