Luan treina na Argentina e pode reforçar Grêmio contra o River Plate

22/10/2018 | 19:33



Maior surpresa na delegação do Grêmio que desembarcou na Argentina, no domingo, o atacante Luan participou de parte do treino da equipe gaúcha nesta segunda-feira e deu esperanças à torcida de ser titular no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, contra o River Plate, nesta terça, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

De acordo com o clube, Luan treinou normalmente até a metade do trabalho recreativo, na atividade realizada no CT do Boca Juniors. Depois deixou o treino. Ainda em recuperação de uma fascite plantar, uma inflamação na planta do pé direito, o meia só viajou por um pedido pessoal ao técnico Renato Gaúcho.

"O Luan conversou comigo e pediu para viajar. Falou que estava com vontade de viajar. Falei que a gente ia conversando", disse Renato em entrevista à rádio Gaúcha, nesta segunda-feira, após o treino.

O treinador, por sinal, participou deste último treino antes da importante partida desta terça. Renato Gaúcho esteve em campo para ajudar no trabalho dos goleiros. Ele disparou finalizações diante de Marcelo Grohe, Paulo Victor e Brenno. Os demais jogadores participaram de atividade em quadrantes de espaço limitado para exercitar o domínio de bola. Houve ainda cobranças de pênaltis, na parte final do treino.

Renato não revelou a escalação da equipe gremista, mantendo o mistério sobre a entrada de Luan na partida. Porém, indicou a participação de Ramiro. O atacante Everton e o lateral Léo Moura são baixas confirmadas.

A provável escalação do Grêmio deve ter: Marcelo Grohe; Madson, Geromel, Kannemann, Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro, Luan (Thaciano), Alisson e Jael.