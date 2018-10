Netflix produzirá animação de Pinóquio em stop motion

22/10/2018 | 19:28



O cineasta Guillermo Del Toro fez um acordo com a Netflix e produzirá uma animação de Pinóquio em stop motion. De acordo com o Deadline, ele escreveu o roteiro com Patrick McHale e irá dirigir a produção com Mark Gustafson. O filme será uma versão mais sombria do personagem italiano feito com madeira, em formato de musical, ambientado na Itália durante a turbulenta década de 1930.

"Nenhuma forma de arte influenciou tanto minha vida e meu trabalho mais do que animações. E, nenhum outro personagem na história teve uma conexão pessoal tão profunda comigo quanto Pinóquio", revelou Del Toro. O cineasta mexicano é mundialmente aclamado por seus trabalhos em O Labirinto do Fauno (2006), Caçadores de Trolls (2016) e A Forma Da Água (2017).