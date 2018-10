Temer comemora criação de 137,3 mil vagas com carteira assinada em setembro

22/10/2018 | 18:34



O presidente Michel Temer comemorou, nesta segunda-feira (22), a criação de 137.336 vagas com carteira assinada no mês de setembro, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em vídeo publicado no Twitter, Temer disse que o resultado é "sinal de progresso do nosso país, de acerto na reforma trabalhista e também de otimismo".

No mês anterior (agosto), foram criadas 110.431 vagas formais. Em setembro de 2017, o país havia aberto 34.392 postos com carteira assinada. O resultado é o saldo, ou seja, a diferença entre contratações e demissões em cada período.

"Espero que no próximo mês o número seja ainda maior", disse Temer ao lado do ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello. "Este saldo de 137.336 novos empregos é o maior índice de setembro desde 2013", completou o ministro.