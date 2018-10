Lesão afasta Mineirinho do Circuito Mundial de Surfe por seis meses

22/10/2018 | 17:34



O surfista brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, vai ficar de fora da última etapa da temporada do Circuito Mundial, em Pipeline, no Havaí, e pode perder também a primeira disputa de 2019. A ausência, estimada em seis meses, se deve a uma lesão no joelho direito sofrida logo no início da etapa de Peniche, em Portugal, na semana passada.

Segundo divulgou o próprio surfista, a contusão é maior do que o esperado. "Os exames parciais indicaram um estiramento parcial do ligamento colateral medial com ruptura do cruzado e isso vai exigir um período de recuperação de seis meses", informou o atleta, pelas redes sociais.

Com o diagnóstico, o campeão mundial de 2015 não competirá no Havaí, em dezembro, na etapa que vai definir o campeão do ano. E também deve perder a primeira etapa de 2019, na Austrália, no início de abril. Pela estimativa dos médicos, o surfista só deve voltar a competir em meados deste mês.

Apesar disso, Mineirinho confia em um retorno antecipado ao mar. "Mas, sendo assim, já estarei firme e forte para a primeira etapa do WCT de 2019. Tenho fé, vou dar o máximo de mim e vai dar tudo certo, novamente queria agradecer a todos pelas inúmeras mensagens que venho recebendo diariamente! Muito obrigado!", declarou.

O brasileiro sofreu a lesão logo ao entrar na água para a disputa da repescagem, após ir mal na primeira fase. Uma torção no joelho praticamente acabou com sua participação na etapa portuguesa. Ele chegou a pegar uma onda após a contusão, mas não conseguiu seguir na disputa. Acabou abandonando, o que o deixou na 17ª colocação geral no campeonato.