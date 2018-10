Inadvertidamente, site de ministério indica criação de 137.336 vagas em setembro

22/10/2018 | 17:28



O site do Ministério do Trabalho publicou inadvertidamente gráfico com dados relativos ao mês de setembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Segundo o gráfico, o Brasil criou 137.336 empregos formais no mês passado, número 299% maior que o verificado um ano antes na série sem ajuste sazonal. Procurado, o Ministério do Trabalho informou que desconhece a razão da publicação do gráfico e não confirmou se o número está correto.

Todos os outros detalhes relativos a setembro não estão disponíveis na página do Ministério do Trabalho, que não informou quando o indicador será oficialmente publicado. Logo após o ministério ser notificado da publicação do gráfico, a imagem foi retirada da página e substituída pelo dado de agosto.

O número apresentado nesta tarde mostra resultado melhor que o esperado pelos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam expansão do mercado de trabalho com criação entre 47.819 a 127.000 vagas, sem ajuste sazonal. Com base no intervalo de 13 estimativas, a mediana indica a criação de 100.000 empregos formais em setembro.

Na comparação com a geração de empregos em agosto, o número de setembro apresentado no site do Ministério do Trabalho indica aumento de 24% na criação de vagas com carteira assinada.