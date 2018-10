Kylie Jenner é acusada de copiar linha de cosméticos de outra marca

22/10/2018 | 17:10



A linha de cosméticos de Kylie Jenner já passou por algumas polêmicas desde sua fundação. Dessa vez, a marca está sendo processada por plagiar uma linha de cosméticos de outra marca.

A Sheree Cosmetics está processando Kylie e sua empresa, a Kylie Cosmetics, por supostamente roubar sua linha de maquiagem Born to Sparkle. O processo foi aberto nessa segunda-feira, dia 22, em um tribunal de Nova York. Em documentos, obtidos pelo TMZ, a empresa alega que tem sua própria coleção chamada Born to Sparkle, mas Jenner começou a fazer sua própria sombra com cores e embalagens semelhantes dando o mesmo nome à coleção.

Para comemorar seu aniversário, a empresária lançou a edição especial no dia 6 de agosto, que apresenta gloss, batom, lápis de boca e glitter. A Sheree diz que a linha foi lança em outubro de 2017, mas os documentos mostram que a marca só registrou o nome Born to Sparkle no dia 30 de agosto.